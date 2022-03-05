Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Afrika Hava Kuvvetleri ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı Komutanı General Jeff Harrigian yaptığı açıklamada, "Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF) rotasyonları, özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.