Rusya Ukrayna savaşında Batı’nın ikiyüzlü tavrı yeniden gündeme oturdu: Müslümanları almayacağız!

Büyük bir yıkımı beraberinde getiren Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, dünyanın gündemine oturdu. Savaştan kaçarak Avrupa Birliği'ne sığınan Ukraynalı mültecilerin sayısı 3,5 milyonu geçti.
BATI'NIN İKİYÜZLÜ TAVRI GÜNDEME OTURDU
Afganistan, Irak ve Suriye gibi savaşın olduğu ülkelerden kaçarak sığınma isteyen mültecilere kapılarını açmayı yıllardır reddeden Avrupa ülkelerinin, kendi sınırları içinde yaşanan savaşta Ukraynalı mültecilere kapılarını sonunda kadar açması, Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair eleştirileri de beraberinde getiriyor.
Avrupa kökenli mültecilere aynı direnci göstermeyen Batı'nın ikiyüzlü, ırkçı ve islamofobik yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serilirken, Polonyalı Avrupa Parlamentosu milletvekilinin geçmiş açıklamaları yeniden gündeme oturdu.
Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız!
2018 yılında, British Channel 4 kanalında Cathy Newman'ın sunduğu bir programa katılan Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, "Ülkemize bir tane bile Müslüman mülteci almadık ve bununla gurur duyuyorum" sözlerini sarfetmişti. Irkçı milletvekili Tarczyński, "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." sözleriyle yeniden gündeme geldi.
Kırım'ın 2014 yılındaki ilhakının ardından Ukraynalı mültecilere "seve seve" kapılarını açtıklarını söyleyen ırkçı vekil, Polonya'nın güvenli bir ülke olmasını Müslümanların kabul edilmemesine bağlamıştı.
IRKÇI VEKİL HALA GÖREVDE
Halen Avrupa Parlamentosu'nda Polonyalı temsil eden Tarczyński'nin bu ifadeleri, Batı'nın kirli yüzünü bir kez daha hatırlattı.
Savaşın başından bu yana Batı'nın insani konulardaki ikiyüzlü tavrı, sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda olarak CNN International'da canlı yayına katılan gazeteci Julie Ioffe, şoke eden sözler söylemişti. Loffe "Yani bilirsiniz, sarin gazının Suriye'de Müslümanlar ve farklı bir kültüre sahip insanlar üzerinde kullanılması başka bir şey. Peki Avrupa, bu gaz Avrupa toprağında ve Avrupalıların üzerinde kullanılırsa ne yapacak?" ifadelerini kullanmış, uluslararası bir mecrada Müslümanların hayatlarının çok daha değersiz olduğu sözlerinin sarfedilebiliyor olması büyük yankı uyandırmıştı.Batı'nın iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi! CNN'de skandal 'sarin gazı' sözleri