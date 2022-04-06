Rusya Ukrayna savaşında Batı’nın ikiyüzlü tavrı yeniden gündeme oturdu: Müslümanları almayacağız!

BATI'NIN İKİYÜZLÜ TAVRI GÜNDEME OTURDU

Afganistan, Irak ve Suriye gibi savaşın olduğu ülkelerden kaçarak sığınma isteyen mültecilere kapılarını açmayı yıllardır reddeden Avrupa ülkelerinin, kendi sınırları içinde yaşanan savaşta Ukraynalı mültecilere kapılarını sonunda kadar açması, Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Avrupa kökenli mültecilere aynı direnci göstermeyen Batı'nın ikiyüzlü, ırkçı ve islamofobik yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serilirken, Polonyalı Avrupa Parlamentosu milletvekilinin geçmiş açıklamaları yeniden gündeme oturdu.

Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız!

2018 yılında, British Channel 4 kanalında Cathy Newman'ın sunduğu bir programa katılan Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, "Ülkemize bir tane bile Müslüman mülteci almadık ve bununla gurur duyuyorum" sözlerini sarfetmişti. Irkçı milletvekili Tarczyński, "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." sözleriyle yeniden gündeme geldi.