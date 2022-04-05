Rusya Ukrayna savaşında flaş! Lavrov’dan dünyanın konuştuğu Buça açıklaması: Müzakereleri bozmak için bahane arıyorlar

"Ukrayna heyeti şu anda yaptığı gibi Rusya tarafından bazı ek adımlara ihtiyaç olduğunu beyan etmeye devam ederse, militarizm ve Nazizm'den arınmayı, Rus diliyle ilgili hakların yeniden sağlanmasını tartışmayı bile kesinlikle reddetmeye devam ederse, Rusça ile Rusça konuşan nüfusun hakları ve ülke yaşamının tüm alanlarının Nazileştirilmesi ile ilgili sorunlarının olmadığını beyan etmeye devam ederse, bunun müzakere sürecinin ileriki seyrine katkıda bulunmayacağını düşünüyorum."