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Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:01

Rusya Ukrayna savaşında flaş: Moskova hedef alındı...

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA
Rusya Ukrayna savaşında flaş: Moskova hedef alındı...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.

İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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Rusya Ukrayna savaşında flaş: Moskova hedef alındı...
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