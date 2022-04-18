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Giriş Tarihi: 18.4.2022 22:33 Son Güncelleme: 18.4.2022 22:52

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Lviv'de silahların bulunduğu merkez vuruldu

AA
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Lviv’de silahların bulunduğu merkez vuruldu

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Liviv şehrinde ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen silahların bulunduğu lojistik merkezi vurduklarını öne sürdü. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Lviv şehrinde ABD ve Avrupa ülkelerinden teslim edilen silahların bulunduğu lojistik merkezini imha ettiklerini duyurdu. İşte detaylar...

"LOJİSTİK MERKEZİ YOK EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesinde Vasilkiv yerleşim biriminde büyük bir cephaneliği yok ettiklerini belirten Konaşenkov, "Sabahleyin, Rus hava kuvvetlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeleriyle Lviv yakınlarında Ukrayna ordusunun Lojistik Kuvvetleri Komutanlığının 124. Müşterek Destek Merkezi vuruldu. Burada, son 6 gün içinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya teslim edilen büyük miktarda yabancı silah partisinin bulunduğu lojistik merkezi yok edildi." ifadelerini kullandı.

16 ASKERİ NESNE İMHA EDİLDİ"

Rus hava ve uzay kuvvetlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli roketlerle bir gün içerisinde Ukrayna'ya ait 16 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, operasyonel hava birliğinin ise 84 askeri nesneyi vurduğunu aktardı.

Konaşenkov, bunlar arasında Dnipro'da Toçka-U taktik füzeleri başlığı onarım fabrikası, bölgesel savunma taburu komuta merkezi ve cephanelikler olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Füze ve topçu birliklerinin 331 askeri nesneyi ateş altına aldığını dile getiren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 139 uçak, 483 insansız hava aracı, 250 hava savunma füze sistemi, 2 bin 337 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 1009 obüs ve havan topu, 2 bin 196 özel askeri araç imha edildi." dedi.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Lviv'de silahların bulunduğu merkez vuruldu
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