RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA FLAŞ | Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Lviv’de silahların bulunduğu merkez vuruldu

UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Füze ve topçu birliklerinin 331 askeri nesneyi ateş altına aldığını dile getiren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 139 uçak, 483 insansız hava aracı, 250 hava savunma füze sistemi, 2 bin 337 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 1009 obüs ve havan topu, 2 bin 196 özel askeri araç imha edildi." dedi.