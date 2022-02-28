Rusya Ukrayna savaşında son dakika: AB’den Putin ve Belarus’a yaptırım kararı: Çok zarar verici olacak

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşının beşinci gününde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusu nükleer harekat pozisyonu alırken, hava sahası ve iki kritik şehir düştü. Avrupa Birliği'nden (AB) ise Rusya ve destekçisi Belarus'a yönelik yaptırımlarla ilgili yeni açıklamalar geldi.