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Giriş Tarihi: 28.2.2022 18:37 Son Güncelleme: 28.2.2022 18:39

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: AB'den Putin ve Belarus'a yaptırım kararı: Çok zarar verici olacak

Rusya Ukrayna savaşında son dakika: AB’den Putin ve Belarus’a yaptırım kararı: Çok zarar verici olacak

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus ve Putin'le işbirliği yapanlara yaptırım uygulanacağını belirterek, “Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacak” dedi. Borrell, Rusya'ya destek Belarus'a yönelik yaptırımların da artırılacağını ifade etti.

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşının beşinci gününde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusu nükleer harekat pozisyonu alırken, hava sahası ve iki kritik şehir düştü. Avrupa Birliği'nden (AB) ise Rusya ve destekçisi Belarus'a yönelik yaptırımlarla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade eden Borrell, ''Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi." dedi.

"RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR ZARAR VERİCİ OLACAK"

Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacağını belirten AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.

Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika: AB'den Putin ve Belarus'a yaptırım kararı: Çok zarar verici olacak
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