Rusya Ukrayna savaşında son dakika: AB’den Putin ve Belarus’a yaptırım kararı: Çok zarar verici olacak

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşının beşinci gününde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusu nükleer harekat pozisyonu alırken, hava sahası ve iki kritik şehir düştü. Avrupa Birliği'nden (AB) ise Rusya ve destekçisi Belarus'a yönelik yaptırımlarla ilgili yeni açıklamalar geldi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade eden Borrell, ''Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi." dedi.
"RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR ZARAR VERİCİ OLACAK"
Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacağını belirten AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.
Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.
ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.