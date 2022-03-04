Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Alman dergiden olay iddia! Ukrayna’ya kullanılamaz füzeler gönderildi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa ülkeleri sadece gerilimin bitmesi yönünde Rusya'ya kınama mesajları göndermiş ancak somut adımlar atılmamıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinin ardından mühimmat desteği verilmeye başlandı. Ancak bu yardımla alakalı Alman dergisinden bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Almanya'dan Ukrayna'ya Rusya karşısında destek amaçlı gönderilen füzeler tam 35 yıllık ve kullanılamaz durumda.
2 BİN 700 ADET UÇAKSAVAR
Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımları artırma sözü veren Almanya'dan geçtiğimiz günlerde yeni bir hamle geldi. Ekonomi Bakanlığı kaynakları, 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna'ya sevkiyatına onay verildiğini duyurdu.
35 YILLIK FÜZELER! İLK KONTROLLERE GÖRE ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİLLER
Berlin'in yapacağı söz konusu askeri yardım Alman Der Spiegel dergisinin yayınladığı bir haberle dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Dergi Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık olduğunu ve yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği iddia etti.
FÜZELERDE ÇATLAKLAR VAR
Haberde mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlakların bulunduğu kaydedildi. Ayrıca uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların çürümüş halde bulunduğu ve mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği iddia edildi.
Sovyet yapımı füzeler, bir zamanlar Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR) veya Doğu Almanya olarak adlandırılan Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) aitti. Spigel söz konusun füzelerin oksitlenmiş bir itici gaz nedeniyle kullanılmadığını yazdı.
FEDERAL HÜKÜMET İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ
Avrupa medyası haberi 'Almanya Ukrayna'ya küflenmiş füzeler gönderiyor' başlığı ile duyurdu. Uzun süre kullanılmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi "Federal hükümet için büyük bir utanç" olarak nitelendirildi.
Robert Habeck
ALMAN BAKAN: TARAF DEĞİLİZ
Almanya, daha önce de Ukrayna'ya bin tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı almıştı. Şimdiye kadar savaş bölgelerine öldürücü silah göndermemeyi tercih eden Berlin hükümeti, Ukrayna kararıyla bu tutumunda ciddi bir değişime gitti.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya'nın savaşta bir taraf olmadığına dikkat çekerek, Rusya'nın uluslararası hukuku bariz şekilde ihlal ettiğini , bu nedenle de Ukrayna'ya askeri olarak destekte bulunulduğunu açıkladı.