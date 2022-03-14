Rusya Ukrayna savaşında son dakika... Mariupol’de camiye sığınan Türk vatandaşlarının durumu nasıl? Tahliye ne zaman?

Çavuşoğlu'nun açıklamaları ise şöyle,

Mariupol'daki camide (Kanuni Sultan Süleyman Camisi) bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla uluslararası kuruluşların tesis uydu telefonlarıyla da teması salıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan çok da yakın olmayan bir bombanın ya da füzenin düştüğünü söyledi, fakat camide şu anda bir hasar yok. Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu sormuşlardı. Bu bilgileri de biz Ruslarla paylaştık. Lavrov'dan Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Bu konuda mesafe kat edeceğiz. Görevimiz vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize getirmek.