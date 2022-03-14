Rusya Ukrayna savaşında son dakika... Mariupol’de camiye sığınan Türk vatandaşlarının durumu nasıl? Tahliye ne zaman?

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı sürerken müzakelereler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılacağı bir toplantının organize edildiği belirtildi. Öte yandan dün Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bombalandığı iddia edilmiş ardından Çatışmaların camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşandığı ve camide bir hasarın meydana gelmediği belirtilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Mariupol'daki camide (Kanuni Sultan Süleyman Camisi) bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla uluslararası kuruluşların tesis uydu telefonlarıyla da teması salıyoruz. Görevimiz vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize getirmek." ifadelerini kullanıştı. Peki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndeki Türklerin durumu nasıl? Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, a Haber ekranlarında açıkladı.
SON DAKİKA: Mariupol’de Türkler camiye sığındı! Mahsur kalan vatandaşların son durumları nasıl? | Video
SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Hacığlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Operasyon devam ediyor, şehre saldırılar devam ediyor. Biz de bir yandan vatadaşlarımızı çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SAyı şu an 116'ya çıktı. Her gün sayı biraz daha artıyor.
BÖLGEDE NE YAŞANIYOR?
Şimdi konvoyumuz hareket edecek şehre doğru... Yol kontrolü yapıldı. Rus tarafı araçların geçmesini geciktiriyor. İnşaAllah bugün bir aksilik yok. Önden giden araç yolları kontrol etti. Bekliyoruz.
TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU NASIL?
Camide 34 tane çocuk var. Şu an 11 tane yaşlı insanımız var geri kalanı da ağırlıklı olarak kadınlar var. 4 aylık bebeğimiz var kurtarılmayı bekliyor. Korku içinde insanlar... Devamlı şiddetli patlamalar oluyor. Yaralımız yok.
ÇATIŞMALAR 2 KİLOMETRE UZAKTA SÜRÜYOR
Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılardan zarar görmediğini, caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyledi.
Hacıoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bombalandığı haberlerine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
SÜREKLİ ŞEHİR MERKEZİNE ATEŞ EDİYORLAR
Rus ordusunun Odessa ve Mariupol şehirlerinin merkezine giremediğini belirten Hacıoğlu, "Ruslar, Mariupol'ün çevresini sarmış durumda. Sürekli şehir merkezine ateş ediyorlar." diye konuştu.
Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.
SAĞLIK DURUMUNDA BİR SIKINTI YOK
Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor. Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları ise şöyle,
Mariupol'daki camide (Kanuni Sultan Süleyman Camisi) bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla uluslararası kuruluşların tesis uydu telefonlarıyla da teması salıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan çok da yakın olmayan bir bombanın ya da füzenin düştüğünü söyledi, fakat camide şu anda bir hasar yok. Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu sormuşlardı. Bu bilgileri de biz Ruslarla paylaştık. Lavrov'dan Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Bu konuda mesafe kat edeceğiz. Görevimiz vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize getirmek.