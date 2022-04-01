Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.