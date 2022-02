Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky’den yeni açıklama! AB’ye ve Rus askerlerine çağrı...

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den son dakika açıklamaları geldi. Zelensky, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.

Zelensky Avrupa Birliği'ne ve Rus askerlerine de çağrıda bulundu: