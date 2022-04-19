RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.