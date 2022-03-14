Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Zelenskiy NATO ve AB’ye seslendi: Artık an meselesi...

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Heyetimizin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme ayarlamak gibi açık bir görevi var. Eminim bu, herkesin beklediği toplantı. Zor bir hikâye, zor bir yol olduğu açık ancak bir yola ihtiyacımız var." dedi.