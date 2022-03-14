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Giriş Tarihi: 14.3.2022 17:18 Son Güncelleme: 14.3.2022 17:26

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Zelenskiy NATO ve AB'ye seslendi: Artık an meselesi...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Zelenskiy NATO ve AB’ye seslendi: Artık an meselesi...

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sürerken barış görüşmeleri ile ilgili açıklamalar geliyor. Dün Rus ve Ukraynalı heyetlerin Zelenskiy ve Putin görüşmesi için organizasyon yapıldığı bilgisi gelmişti. Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme gerçekleşecek mi? sorusu merak edilirken müzakereler ile ilgili Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Ayrıca, Ukrayna'nın Lviv kentinde,Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekti.

Rusya Ukrayna savaşının 19. gününde Rus birliklerinin Kiev'e girdiği öğrenilmişti. Bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken müzakereler ile ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'dn dikkat çeken açıklamalar geldi. Ayrıca Zelenskiy son yayınladığı videosunda, 'Artık an meselesi' diyerek Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlenen saldırıları işaret ederek, bölgenin NATO topraklarına 20 kilometre uzaklıkta bulunduğu uyarısında bulundu.

NATO VE AB'YE ÇAĞRI...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son dakia açıklamalarında, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi.

NATO ÜLKESİ SINIRLARINA 20 KİLOMETRE...

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını belirterek bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı. Zelenskiy, Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekti.

"ARTIK AN MESELESİ"

Zelenskiy, "Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Heyetimizin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme ayarlamak gibi açık bir görevi var. Eminim bu, herkesin beklediği toplantı. Zor bir hikâye, zor bir yol olduğu açık ancak bir yola ihtiyacımız var." dedi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Zelenskiy NATO ve AB'ye seslendi: Artık an meselesi...
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