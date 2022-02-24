Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna’daki Türk öğrenci anlattı: Füze atışlarına şahitlik ediyoruz

Son dakika haberi...Rus askeri birlikleri Putin'in talimatının ardından, Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsanları vuruldu. Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşını yakından şahitlik eden, Ukrayna'da öğrenim gören Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

BOMBA SESLERİYLE UYANDIK

Son bir haftayı kötü bir şekilde geçirdiklerini aktaran Duygu Birgül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı bu sabaha bomba sesleriyle uyandıklarını anlattı. Birgül yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: Türk öğrenciler olarak son 1 haftayı çok kötü bir şekilde geçiyoruz. Bu sabata bomba sesleriyle uyandık. Hemen elçilikle iletişime geçtik. Şu an evdeyiz. Dışişleri Bakanlığımız da bu yönde açıklama yaptı.

Burada çatışma sesleri devam ediyor.