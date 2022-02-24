Son dakika haberi...Rus askeri birlikleri Putin'in talimatının ardından, Ukrayna topraklarına resmen girdi. Kara ve hava kuvvetleriyle başlatılan operasyonlarda, Ukrayna'nın hava unsanları vuruldu. Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşını yakından şahitlik eden, Ukrayna'da öğrenim gören Duygu Birgül yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
BOMBA SESLERİYLE UYANDIK
Son bir haftayı kötü bir şekilde geçirdiklerini aktaran Duygu Birgül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı bu sabaha bomba sesleriyle uyandıklarını anlattı. Birgül yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: Türk öğrenciler olarak son 1 haftayı çok kötü bir şekilde geçiyoruz. Bu sabata bomba sesleriyle uyandık. Hemen elçilikle iletişime geçtik. Şu an evdeyiz. Dışişleri Bakanlığımız da bu yönde açıklama yaptı.
Burada çatışma sesleri devam ediyor.
FÜZE ATIŞLARINA ŞAHİT OLDUK
Sığınaklara gidemediklerini anlatan Duygu Birgül, "Sığınaklar bulunduğumuz bölgeye çok uzak olduğu için sığınaklara gidemiyoruz. Bulunduğumuz bölgede bomba seslerini çok yakından duyuyoruz. Birkaç füze atışına da şahit olduk." ifadelerini kullandı.
CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK
Ukrayna basınında savaşla ilgili net bilgiler verilmediğini açıklayan Birgül sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak bizim burada can güvenliğimiz yok. Biz acil bir tahliye kararı bekliyoruz. Fakat şuan mümkün görünmüyor.
HALK MARKETLERE AKIN ETTİ
Duygu Birgül'ün açıklamaları şu şekilde: Bulunduğumuz nokta sınıra yakın olduğu için biz savaşın izlerini yakından görüyoruz. Halkın büyük çoğunluğu sabah saatlerinde marketlere akın etti. Ancak sonra herkes evlerine çekildi.
Sokaklarda asker yok. Ancak füze atışlarına yakından şahitlik ediyoruz.
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna'daki Türk öğrenci anlattı: Füze atışlarına şahitlik ediyoruz