Rusya-Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan görüntüler! Şehrine yağan bombaların ortasında kaldı; o anlar kamerada

Günlerdir gerçekleşmesinden korkulan Rusya Ukrayna savaşı bu sabah saatlerinde başşadı. Gelen son dakika bilgilerine göre kayıplar giderek artıyor. Rusya, Ukrayna'nın çeşitli yerlerinden bombardımanlarına devam ediyor. Bir saat kadar önce AFP, Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan sivil halk her ne kadar güvenli yerlere ulaşmaya çalışsa da her zaman başarılı olamıyor. Uman'da birkaç saat önce yapılan saldırıda sivilin öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.
"BİR ÇOCUK OLABİLİR"
Bazı kaynaklar ise patlama sırasında ölen bisikletli sivilin bir çocuk olduğunu iddia etti. Acımasız görüntüleri izleyenler "İşte savaşta olan sivillere, masumlara ve çocuklara oluyor" yorumunda bulundu.
PEŞ PEŞE ÖLÜM HABERLERİ
Ülkeden peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Odessa bölgesinde bir askeri birliğin bombardımanı sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 7 asker yaralandı. 19 asker ise halen kayıp.
SON DAKİKA! Yeni görüntüler geldi! Rusya Ukrayna'da sivilleri böyle vurdu | Video