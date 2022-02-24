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Giriş Tarihi: 24.2.2022 17:14 Son Güncelleme: 24.2.2022 17:17

Rusya-Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan görüntüler! Şehrine yağan bombaların ortasında kaldı; o anlar kamerada

Rusya-Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan görüntüler! Şehrine yağan bombaların ortasında kaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili korkutan görüntüler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak bir Ukrayna haber ajansının yaptığı paylaşım Uman kentinde meydana gelen bir sivilin ölüm anını ortaya koydu. Bazı kaynaklar ise ölen kişiyle ilgili daha vahim bir iddia ortaya attı.

Günlerdir gerçekleşmesinden korkulan Rusya Ukrayna savaşı bu sabah saatlerinde başşadı. Gelen son dakika bilgilerine göre kayıplar giderek artıyor. Rusya, Ukrayna'nın çeşitli yerlerinden bombardımanlarına devam ediyor. Bir saat kadar önce AFP, Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan sivil halk her ne kadar güvenli yerlere ulaşmaya çalışsa da her zaman başarılı olamıyor. Uman'da birkaç saat önce yapılan saldırıda sivilin öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

"BİR ÇOCUK OLABİLİR"

Bazı kaynaklar ise patlama sırasında ölen bisikletli sivilin bir çocuk olduğunu iddia etti. Acımasız görüntüleri izleyenler "İşte savaşta olan sivillere, masumlara ve çocuklara oluyor" yorumunda bulundu.

PEŞ PEŞE ÖLÜM HABERLERİ

Ülkeden peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Odessa bölgesinde bir askeri birliğin bombardımanı sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 7 asker yaralandı. 19 asker ise halen kayıp.

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Rusya-Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan görüntüler! Şehrine yağan bombaların ortasında kaldı; o anlar kamerada
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