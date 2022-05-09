Rusya-Ukrayna savaşını duyunca denizde kalp krizi geçirdi: Hepimiz şaşırdık, yıkıldık

"SAVAŞ HABERİNİ ALIYOR KALP KRİZİ GEÇİRİYOR"

Zor bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Arda Özyüksel, "Beş damar bypass yaptık. Bugün yapılan ekokardiyografide kalbin ameliyat öncesi yüzde 10'a gerileyen kasılma gücünün yüzde 30'lara yaklaştığını gördük. Bu kendisinin bundan sonraki hayatını devam ettirmesi ve isterse denizlere tekrar dönebilmesi için ona yetecek. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Çok ağır bir kalp krizi geçirmişti ama müdahale etmememiz durumunda ihtimal bir kalp krizi daha geçirirse hastamızı kaybetme ihtimalimiz yüksekti. Kalp kasılması ileri derecede bozuktu, ameliyat yapmadan da toparlama şansı yoktu. Zor hastalar bunlar, sonucunun hemen bilinemeyeceği hastalar, ciddi bir ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve değerlendirme gereken hastalar. Bugün ameliyat sonrası kontrolünde her şeyin yolunda gittiğini gördük. Hastamız Türk kara sularındayken seyahati devam ederken kaptan olarak görev yaptığı gemide Rusya-Ukrayna arasındaki savaş şubat ayı sonunda patlak verdiğinde bu haberi alıyor ve bir kalp krizi geçiriyor. Gittiği ilk hastaneden sonra bize gelerek çok riskli ve tehlikeli bir durumda ameliyata alınarak bugün sağ salim her şey yolunda" ifadelerini kullandı.