Rusya Ukrayna savaşının acı yüzü! Ölen Rus askerinin kan donduran son sözleri!

"ÇOK KORKUYORUM"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya konuşmasında, Ukrayna'da öldürülen bir Rus askerinin son mesajlarını okudu. BM Temsilcisi, ölen Rus askerinin cep telefonu mesajlarını okudu. Askerin annesine attığı mesajlarda kullanılan ifadeler adeta kan dondurdu.

Mesajlarında yalvaran ve yardım istediği anlaşılan askerin ifadeleri, şu şekildeydi:

" –Anne, ben artık Kırım'daki askeri tatbikatlarda değilim.

-Neredesin? Baban sana erzak kutusu göndermeyi planlıyordu.

-Bana nasıl bir erzak kutusu gönderebilirsiniz ki?

-Neden bahsediyorsun? Neler oluyor?

-Anne, ben Ukrayna'dayım. Burada gerçekten vahşi bir savaş var. Korkuyorum. Ülkedeki tüm şehirleri bombalıyoruz. Sivilleri bile hedef alıyoruz. Bize Ukraynalıların bizi iyi karşılayacağı söylendi ama burada durum hiç öyle değil. Bizi hedef alıyorlar, kendilerini tankların altına atıyorlar ve geçmemize izin vermiyorlar. Bize faşist diyorlar anne. Buna dayanamıyorum. Çok korkuyorum"