Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...

BARIŞ İÇİN TEK SES!

Öte yandan, Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu. Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı başlatmasının ardından Batı, Moskova'ya karşı ciddi ekonomik ve mali yaptırım kararları almış, ABD ve Kanada'nın yanında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuştu.