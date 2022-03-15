Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi

Yapılan müzakere görüşmelerinde barış sonucunun henüz gündeme gelmemesinin ardından Rusya Ukrayna savaşı, 20'nci günüde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Sıcak çatışmalarda sahadaki durum kötüleşirken, Rusya başkent Kiev'deki saldırılarında iki apartman ve bir fabrikayı daha vurdu.
"İKİ HAFTA SONRA BİTECEK"
Savaşın yıkımı devam ederken İngiliz medyasında savaşın biteceği tarihlere ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre gazeteye konuşan İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları, Rus kuvvetlerinin gücünün tükenmek üzere olduğuna ilişkin beklentilerinin olduğunu açıkladı.
Ukrayna'da, beklediklerinden çok daha büyük bir dirençle karşılaşan Rusya'nın böyle bir savunmaya hazır olmadıklarını belirten kaynaklar, ülkeye tüm gücüyle saldıran Rusya'nın 10 ila 14 gün daha dayanabileceğini söyledi.
Benimsedikleri saldırı taktiğinde tüm ağır kuvvetlerini sahaya süren Rusya'nın iki hafta içinde gözle görülür bir gelişme kaydedemeyeceğini öngören İngiliz kaynaklar, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin Nisan ayı başında çözülme yaşayacağını iddia etti.
İngiliz medyasında yer alan iddiaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başdanışmanından da benzer açıklamaların gelmesi, iddiaların doğru olabileceğini akıllara getirdi.
ZELENSKİY'NİN DANIŞMANI DA BENZER TARİHLERİ İŞARET ETTİ
Zelenskiy'nin başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, yaptığı açıklamada, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Arestoviç açıklamasında, "Savaşın tam olarak ne kadar devam edeceği, Rusya'nın ne kadar daha kaynak ayırmaya istekli olduğuna bağlı. Mayıs başında, mayıs ayını geçmeyecek şekilde bir barış anlaşması yapacağımıza inanıyorum. Belki çok daha erken de olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"ONLARI EZECEĞİZ"
Açıklamasında "Şu an bir yol ayrımındayız: Ya bir iki hafta içinde çok hızlı bir barış anlaşması olacak ve askerler çekilecek ya da ikinci bir raund yaşanacak. Belki bazı Suriyelileri getirme girişimi olacak. Onları da ezdiğimizde, nisan ortası veya sonunda bir anlaşmaya varılır" yorumunda bulunan Arestoviç, Rusya'nın çılgın planından da bahsetti.
Arestoviç, 'tamamen çılgınca' diye nitelendirdiği bir senaryoda, Rusya'nın sadece bir aylık eğitimden geçirilen erleri de Ukrayna'ya gönderme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Başdanışman, ateşkes anlaşması yapılsa bile, yaklaşık bir yıl boyunca ülkede küçük taktiksel çatışmaların da çıkabileceği ifadelerini kullandı.