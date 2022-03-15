Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi

Yapılan müzakere görüşmelerinde barış sonucunun henüz gündeme gelmemesinin ardından Rusya Ukrayna savaşı, 20'nci günüde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Sıcak çatışmalarda sahadaki durum kötüleşirken, Rusya başkent Kiev'deki saldırılarında iki apartman ve bir fabrikayı daha vurdu.

"İKİ HAFTA SONRA BİTECEK"

Savaşın yıkımı devam ederken İngiliz medyasında savaşın biteceği tarihlere ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre gazeteye konuşan İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları, Rus kuvvetlerinin gücünün tükenmek üzere olduğuna ilişkin beklentilerinin olduğunu açıkladı.