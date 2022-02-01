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Giriş Tarihi: 1.2.2022 12:41

Rusya Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını artırdı

AA
Rusya Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını artırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı.

Slovakya doğal gaz iletim şirketi Eustream şirketi verilerine göre, Ukrayna sınırındaki Velke Kapusany bağlantı noktası üzerinden Slovakya'ya Rus gazı sevkiyatında artış yaşandı.

80 MİLYON METREKÜP

Dün Ukrayna üzerinden Slovakya'ya günlük 48,4 milyon metreküp doğal gaz sevk edilirken, bugün söz konusu güzergah üzerinden 80 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecek.

Rusya, Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak'ta durdurmuştu.

Verilerin açıklanmasının ardından, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yaklaşık yüzde 8 geriledi.

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Rusya Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını artırdı
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