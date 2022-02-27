Rusya, Ukrayna’ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu

İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ

An-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle "En Büyük Kalkış Ağırlığı" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.