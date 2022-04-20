Rusya Ukrayna’yı işaret etti: ’Top onlarda’ mesajı!

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayına yaklaşırken Rusya'dan müzakere açıklaması geldi. Ukrayna'ya taslak belge gönderdiklerini ileten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini bildirdi.
"UKRAYNA KARARSIZ İDDİASI"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.