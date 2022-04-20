Rusya Ukrayna’yı işaret etti: ’Top onlarda’ mesajı!

Peskov, Ukrayna'nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da "Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller." yanıtını verdi.