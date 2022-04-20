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Giriş Tarihi: 20.4.2022 13:44

Rusya Ukrayna'yı işaret etti: 'Top onlarda' mesajı!

AA
Rusya Ukrayna’yı işaret etti: ’Top onlarda’ mesajı!

Rusya Ukrayna savaşı 55. gününde devam ederken müzakere süreci ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Top onlarda' diyerek Ukrayna'ya bir taslak belge ilettiklerini belirtti. Ukrayna2nın müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek eğimli olmadıp

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayına yaklaşırken Rusya'dan müzakere açıklaması geldi. Ukrayna'ya taslak belge gönderdiklerini ileten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini bildirdi.

"UKRAYNA KARARSIZ İDDİASI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

"TOP ONLARDA"

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, "Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da "Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller." yanıtını verdi.

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Rusya Ukrayna'yı işaret etti: 'Top onlarda' mesajı!
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