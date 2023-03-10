Rusya: Ukrayna’yla ikili ilişkiler kaçınılmaz

Biryılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Gelecekte Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkinin nasıl olacağı yönünde açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya'ya karşı nefretle dolu tüm propagandaya ve Ukrayna halkının propaganda tarafından kandırılmasına rağmen ülkede, ikili ilişkilerimizin geleceğine dair bazı ölçülü düşünce ve yaklaşımlar hâlâ var. Bu kaçınılmaz çünkü biz komşuyuz" dedi. Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı"yla ilgili yasa tasarısının parlamentoda onaylanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine değinen Peskov, "Birilerinin görünen eli bu olaya Rus karşıtı unsurları dahil etmeye çalışıyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın halkına nereden hitap ettiğini görüyoruz. Amerika'dan hitap ediyor. Bu, provokasyonlara yol açabilir. Durumu çok dikkatle ve büyük endişeyle takip ediyoruz" dedi. Öte yandan Gürcistan'da gösterilere neden olan "yabancı ajan yasa tasarısı" parlamentodan geri çekildi.