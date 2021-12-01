Rusya uyarılara kulak asmıyor! Ukrayna sınırına 10 bin asker yığdı

Rusya, Ukrayna ile sınırı olan güneydeki askeri bölgede düzenli kış tatbikatlarına başlamak için 10 bin askerinin eğitimini bu alana taşıdığına dair açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı tarafından yaoılan açıklamada, tatbikatların 2014 yılında Ukrayna'dan ihlak edilen Karadeniz yarımadası olan Kırım'da ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılar tarafından ele geçirilen Donbass sınırındaki bir bölgesinde de gerçekleştirileceği bildirildi.
UYARILAR DEVAM EDİYOR
ABD, NATO ve Ukrayna haftalardır Rusya'yı uyarmaya devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik olası bir Rus saldırısına karşı tetikte olunurken, sınırdan sürekli olarak olağandışı Rus birlikleri hareketlerine dair raporlar geliyor. Rusya ise bu önerileri korku tellallığı olarak değerlendirdi ve uygun gördüğü şekilde birlikerini kendi topraklarına taşıma hakkının olduğunu söyledi.
"BEDELİ AĞIR OLUR"
Son olarak dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya uyarıda bulunup 2014 yılında Kırım'a yönelik yapılan yasa dışı ihlakı hatırlatarak, "Rusya Ukrayna'ya karşı güç kullanırsa bedeli ağır olur" uyarısında bulunmuştu.