Rusya uyarılara kulak asmıyor! Ukrayna sınırına 10 bin asker yığdı

Rusya, Ukrayna ile sınırı olan güneydeki askeri bölgede düzenli kış tatbikatlarına başlamak için 10 bin askerinin eğitimini bu alana taşıdığına dair açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı tarafından yaoılan açıklamada, tatbikatların 2014 yılında Ukrayna'dan ihlak edilen Karadeniz yarımadası olan Kırım'da ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılar tarafından ele geçirilen Donbass sınırındaki bir bölgesinde de gerçekleştirileceği bildirildi.