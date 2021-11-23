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Giriş Tarihi: 23.11.2021 19:30 Son Güncelleme: 23.11.2021 19:36

Rusya ve ABD arasındaki nükleer gerilimde yeni perde! "ABD uçakları tatbikat yaptı"

AA
Rusya ve ABD arasındaki nükleer gerilimde yeni perde! ABD uçakları tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’ye ait stratejik bombardıman uçaklarının, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını açıkladı. Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ABD'nin Rusya'ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN YILDAN 2,5 KAT DAHA FAZLA"

ABD'ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

"ABD UÇAKLARI, NÜKLEER SİLAH KULLANMA TATBİKATI YAPTI"

Şoygu, "ABD'ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler." dedi.

Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.

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Rusya ve ABD arasındaki nükleer gerilimde yeni perde! "ABD uçakları tatbikat yaptı"
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