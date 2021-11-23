Rusya ve ABD arasındaki nükleer gerilimde yeni perde! "ABD uçakları tatbikat yaptı"

"GEÇEN YILDAN 2,5 KAT DAHA FAZLA"

ABD'ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.