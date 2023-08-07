Rusya ve Çin'den ortak tatbikat

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, NORTHCOM açıklamasında, Çin ve Rusya'ya ait devriyenin uluslararası sularda kaldığını, ABD tarafından bir tehdit olarak değerlendirilmediğini belirtti.

NORTHCOM, bölgenin savunmasını güvence altına almak için, ABD komutasındaki hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

WSJ ABD'li bir yetkiliye dayandırarak, Alaska yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan devriyede, Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun ABD'nin 4 destroyer ve 1 "P-8 Poseidon" tipi deniz devriye uçağı ile yakından izlendiğini aktardı. Söz konusu veriler NORTHCOM tarafından teyit edilmedi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultasında iki ülkenin donanması yakın zamanda kuzey ve batı Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye düzenledi. Söz konusu eylem herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Çin ile yürütülen ortak devriyeyi doğrulamış, bu kapsamda iki ülke filosunun, iletişim, güverte sahalarına helikopter iniş ve kalkış talimleri ve anti-denizaltı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral John C. Aquilino, geçen ay düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda "(Çin ve Rusya ortak) tatbikatları ve operasyonları arttı. İşbirliklerinin daha da güçleneceğini öngörüyorum ve bu endişe verici." açıklamasını yapmıştı.