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Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:50 Son Güncelleme: 12.10.2021 09:17

Rusya’da 100 yıl sonra ilk kez! Hanedan düğünü...

AA
Rusya’da 100 yıl sonra ilk kez! Hanedan düğünü...

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi.

Rusya'da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

İSPANYA'DA YAŞIYOR

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya'da ikamet ediyor.

Rusya İmparatorluğu'nun son çarı 2'inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918'de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

George Romanov, Nikolay'ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova'nın oğlu olarak Madrid'de doğmuştu.

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Rusya’da 100 yıl sonra ilk kez! Hanedan düğünü...
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