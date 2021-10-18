Rusya’da 6. sınıf öğrencisi dehşet saçtı: Dersler iptal edildi

Rusya'nın Perm bölgesinde bir öğrenci, dehşet saçtı. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi okula soktuğu silahla iki kez ateş etti.

OKUL MÜDÜRÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi.

Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.