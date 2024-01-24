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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:08 Son Güncelleme: 24.1.2024 13:22

Rusya'da 65 Ukraynalı esiri taşıyan uçak düştü

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi

Rusya’da 65 Ukraynalı esiri taşıyan uçak düştü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 65 Ukraynalı esir asker hayatını kaybetti.

Rus uçağı düştü! 65 Ukraynalı esir öldü | Video

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rus medyası, uçakta Ukraynalı esir alınan askerlerin olduğunu duyurdu.
Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi.
Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.

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Rusya'da 65 Ukraynalı esiri taşıyan uçak düştü
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