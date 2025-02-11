Rusya’da alkol yasağına destek artıyor

Rusya'da uzun süredir tartışma konusu olan alkol satış yaş sınırının 21'e yükseltilmesine destek artıyor. TürkRus sitesinin haberine göre, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bu düzenleme, şimdi de Rusya Soruşturma Komitesi tarafından desteklendi. Superjob tarafından yapılan bir ankete göre, Moskova'da yaşayanların yüzde 65'i alkol satış yaşının 21'e çıkarılmasını destekliyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 21'i bu inisiyatife karşı çıktı. Kadınlar, kısıtlamaya erkeklere kıyasla daha fazla destek veriyor. Öte yandan ülkede bebek isimlerine yönelik yeni kısıtlamalar gündemde. Devlet Duması, ebeveynlerin çocuklarına koyabileceği isimleri sınırlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.