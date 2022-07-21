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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:01 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:01

Rusya'da apartman yangını! 400 kişi tahliye edildi

İHA
Rusya’da apartman yangını! 400 kişi tahliye edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün gece bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 400 kişi tahliye edildi. Yangının 3 saatte kontrol altına alındığı ifade edilirken, henüz yangının çıkış noktası da bilinmiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir apartmanda yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinin güneybatısındaki büyük bir cadde olan Leninsky Prospekt'teki 9 katlı binada çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Görgü tanıkları, yangının binanın çatısında başladığını ve tek tek dairelere sıçradığını söyledi. Yetkililer yangının bin metrekarelik alana yayıldığını ifade ederken, yaklaşık 150 itfaiyeci ve helikopter ile yangına müdahale edildiği öğrenildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise yangın nedeniyle şehirdeki ulaşımda aksamalar meydana geldiğini duyurdu. Yangının yaklaşık 3 saat sonra söndürüldüğü öğrenilirken, yetkililer yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

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Rusya'da apartman yangını! 400 kişi tahliye edildi
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