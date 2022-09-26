Rusya’da askere alım sırasında komutana ateş açıldı

Irkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Alexander Vladimirovich Eliseev adlı komutanın vurulduğunu, durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. Kobzev, açıklamasında, "Bugün acil bir durum yaşandı. Ust-Ilimsk'te genç bir adam askeri kayıt bürosuna ateş açtı. Komutan Alexander Vladimirovich Eliseev, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Saldırgan gözaltına alındı ve kesinlikle cezalandırılacaktır. Tam tersine birlik olmamız gereken bir zamanda böyle bir şey yaşandığı için utanıyorum. Birbirimizle değil, gerçek tehditlere karşı savaşmalıyız. Güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için talimat verdim. Herkesten sakin olmasını rica ediyorum" dedi.