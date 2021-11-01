Rusya’da beşinci dalga paniği

Rusya
'da ilkbaharda başlayan 5. dalga artarak devam ediyor. Pandeminin yeni dalgası nedeniyle 7 Kasım'a kadar ilan edilen resmi tatil sürerken, uzmanlar "kötü gidiş" nedeniyle tatilin uzatılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ülkedeki vaka sayısı 41 bine dayandı. 13 gündür, her gün bin kayıp yaşanıyor.
Dünya geneli:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. 247 milyon 547 bin vaka tespit edildi.
ABD:
Beyaz Saray Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı.
Çin: Şanghay
kentindeki Disneyland karantinaya alındı. Çalışanlardan birinde virüs tespit edilmesinin ardından parkın kapıları kapatıldı, on binlerce ziyaretçi mahsur kaldı. Turistlerin, PCR testlerinin negatif çıkması şartıyla tema parktan ayrılmalarına izin verildi.
Avustralya:
Mart 2020'de kapatılan sınırlarını yeniden açtı