Rusya’da e-sigara alarmı: Üç genç yoğun bakımda

Rusya'nın Rostov bölgesinde üç genç arkadaş, elektronik sigara kullanımıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve kamuoyunda "popcorn hastalığı" olarak bilinen ağır bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. TürkRus.com sitesine göre doktorlar, tüm hastaların durumunu ağır olarak değerlendirirken içlerinden birine akciğer ameliyatı yapılması gerekti. Yerel basındaki bilgilere göre, ciddi solunum yetmezliği gelişen 16 yaşındaki bir genç, solunum cihazına bağlandı. Zatürre tespit edilen diğer bir hastaya ise hayati risk nedeniyle cerrahi müdahale uygulandı. Benzer vakaların daha önce Moskova ve Tomsk'ta da kayda geçtiği, özellikle reşit olmayan kullanıcılar arasında riskin arttığı belirtiliyor.