Rusya’da eski asker katliam yaptı! Devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

ORDUDA KULLANDIĞI SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü. Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN ETKİSİZ HAL GETİRİLDİ

Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.