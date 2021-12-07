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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:05 Son Güncelleme: 7.12.2021 18:05

Rusya'da eski asker katliam yaptı! Devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’da eski asker katliam yaptı! Devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya'da eski bir asker adeta katliam girişiminde bulundu. Yanında getirdiği silahla devlet dairesine giren şahıs rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi'ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.

ORDUDA KULLANDIĞI SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü. Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN ETKİSİZ HAL GETİRİLDİ

Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Rusya'da eski asker katliam yaptı! Devlet dairesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı
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