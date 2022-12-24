Rusya’da korkunç yangın: Onlarca kişi yanarak can verdi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo'da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.