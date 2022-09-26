Rusya’da okula kanlı saldırı

Ukrayna Savaşı nedeniyle kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya, kanlı bir saldırıyla sarsıldı. İjevsk kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Üzerinde Nazi sembollerinin olduğu siyah kıyafet giyen bir kişi, ders saatinde sınıfa girerek etrafa ateş açtı. Saldırıda 15 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Ölenlerden 11'inin öğrenci, 2'sinin öğretmen, 2'sinin de güvenlik görevlisi olduğu açıklandı. Yaralılardan 14'ü de öğrenci.Udmurtya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Üzerinde Nazi sembolleri olan bir tişört giyen saldırganın 34 yaşındaki Artem Kazantsev olduğu açıklandı. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu bildirildi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "insanlık dışı terörist saldırıyı" kınadığını belirtirken saldırganın "neo-faşist" bir gruba ait olduğunu aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.