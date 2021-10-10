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Giriş Tarihi: 10.10.2021 13:23

Rusya’da sahte içki krizinde ölü sayısı artıyor

AA
Rusya’da sahte içki krizinde ölü sayısı artıyor

Rusya’nın Orenburg bölgesinde 3 günden bu yana süren sahte içki skandalında ölü sayısının arttığı bildirildi.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı. Orenburg bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, 7 Ekim gecesinden itibaren bölgenin doğusunda sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının arttığı belirtildi.

54 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Açıklamada, "Sahte içkiyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 64'e yükseldi, 32'si hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Dün Rusya Soruşturma Komitesi, bölgede sahte içkiden ölenlerin sayısının 29'a çıktığını duyurmuştu.

Zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün tutuklandığı belirtilmişti.

Rus basınında da zehirlenen kişi sayısının 54'e çıktığı aktarılmıştı.

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Rusya’da sahte içki krizinde ölü sayısı artıyor
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