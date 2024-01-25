Rusya’da Ukraynalı esirleri taşıyan uçak düştü: 74 ölü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esirleri taşıyan kargo uçağı düştü. Vali Vyaçeslav Gladkov, düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürdü.