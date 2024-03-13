Rusya’da yeni cephe açılıyor! Putin teker teker açıkladı: Savaşa hazırız!

Rusya'nın teknik açıdan hazır olduğu "nükleer savaş"ı vurgulayan Putin, buna rağmen şu an için bu savaşı başlatmakta acele etmediğinin altını çizdi.

Putin, ABD'nin, askerlerini Rusya topraklarına veya Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın bu hareketi bir müdahale olarak değerlendireceğini belirtti.