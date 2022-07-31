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Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:58 Son Güncelleme: 31.7.2022 10:58

Rusya’dan 50 Ukrayna savaş esirinin öldüğü Olenivka hapishane saldırısına ilişkin BM’ye soruşturma daveti

DHA
Rusya’dan 50 Ukrayna savaş esirinin öldüğü Olenivka hapishane saldırısına ilişkin BM’ye soruşturma daveti

Rusyai Donetsk'in Olenivka kasabasında meydana gelen hapishane saldırısında 50 Ukraynalı savaş esirinin ölmesine ilişkin BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden soruşturma istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'da meydana gelen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkilileri soruşturma için davet etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu, Olenivka'da çok sayıda Ukraynalı savaş esirinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma yürütmek üzere Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden uzmanları resmi olarak davet etti" denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi açıklama yaparak Donetsk'in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıklamıştı. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol'daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu belirtti. Bakanlık, saldırının ABD'den Ukrayna'ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti.

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Rusya’dan 50 Ukrayna savaş esirinin öldüğü Olenivka hapishane saldırısına ilişkin BM’ye soruşturma daveti
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