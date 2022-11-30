Rusya’dan ABD ve Fırat’ın doğusuyla ilgili flaş açıklama

Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, Rusya'nın Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye bu ülkenin kuzeyindeki toprakları terk etmeleri için baskı yapıp yapmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Zaharova, Türkiye'nin, Suriye'de karadan harekat düzenlemeyi planladığı yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

Türkiye ve Suriye taraflarıyla bu konuda yoğun temaslar sürdürdüklerini belirten Zaharova, "Böyle adımların, söz konusu bölgede basit olmayan durumu kötüleştireceğini ve genel olarak bölgedeki durumu olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Ankara ile Şam arasında koordinasyonun kurulmasının, sınır bölgesinde sağlam güvenliği sağlayacağı kanaatindeyiz. İlgili kurumlar arasında geniş çaplı gerilimin önlenmesi için temaslar sürdürülüyor." dedi.

Zaharova, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki toprakların rejimin kontrolüne geçmesi için PKK/YPG ile Suriye rejimi arasında diyaloğu sağlamaya çalıştıklarını ileri sürerek, "ABD'nin burada yasa dışı bulunması, bunu engelliyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'yi desteklediğine dikkati çeken Zaharova, "Amerikalılar, söz konusu toprakların Şam'ın kontrolüne geçmemesi yönünde siyaset izliyor. Bu topraklar, petrol ve zengin doğal kaynaklara sahip." ifadelerini kullandı.

Zaharova, PKK/YPG'nin ABD ile ittifak kurmasının yapıcı ve ileri görüşlü olmadığını söyledi.