Rusya’dan ABD’ye tepki! ‘Gerilimi artırıyorlar’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararından ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor. Rusya'nın endişesi kesinlikle açıktır ve güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemler de kesinlikle anlaşılabilirdir." dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'ya 3 bin askeri sevk etme kararını değerlendirdi.

"ABD TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YÖNELİK ADIM ATMIYOR"

ABD'ye sıklıkla Avrupa'da gerginliği artırmama çağrısında bulunduklarına işaret eden Peskov, "Ancak Amerikalılar bunu yapmaya devam ediyor. Burada sadece savaşın yaklaştığına veya herkesin bedel ödeyeceğine dair kışkırtıcı açıklamalardan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz Avrupa'ya, sınırlarımıza yakın yerlere asker göndermeleridir." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin söz konusu adımlarla bölgedeki gerginliği artırdığını savunarak, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor." dedi.