Rusya’dan AİHM kararı: Taraf olmayacak

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı belirtildi.

RUSYA'YA KARŞI YAPILAN BAŞVURULAR İNCELENECEK

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı bugün onayladığı ifade edilen açıklamada, AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

"RUSYA FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Açıklamada, Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.