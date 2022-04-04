Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli yanıtı vereceğiz
Giriş Tarihi: 4.4.2022 21:40

Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli yanıtı vereceğiz

İHA
Rusya’dan Almanya açıklaması: Gerekli yanıtı vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına verdiği demeçte, 40 Rus diplomatını sınır dışı eden Almanya'ya gerekli yanıtın verileceğini söyledi.

Almanya'nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ YANITI VERECEĞİZ"

Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan Almanya açıklaması: Gerekli yanıtı vereceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA