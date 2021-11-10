Rusya’dan Avrupa’ya mülteci uyarısı: İnsani felaket yaklaşıyor

YAKLAŞAN İNSANİ BİR FELAKET VAR

Avrupa'nın Belarus ile Polonya sınırındaki durumla ilgili "hümanizm ideallerinden" uzak bir tutum sergilediğini belirten Peskov, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var." dedi.

Kremlin'in Belarus sınırındaki durumla alakalı Rusya açısından herhangi bir risk görmediğini anlatan Peskov, "Şu anda herhangi bir risk yok. Elbette gerekli önlemler alınıyor ancak Belarus göç yetkililerinin bu konuda çok sorumlu bir tavır sergilediğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.