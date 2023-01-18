Rusya’dan Avrupa’ya veda

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak. 26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sonra Avrupa ülkelerinin yaptırımları nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çekildiğini duyurmuştu.