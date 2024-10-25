Rusya’dan aynı yolla misilleme

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini kullanmaya başlaması halinde benzer bir adım atacaklarını belirterek, "Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız" dedi. Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, G7'nin dondurulan Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlayacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi. Siluanov, "Bu varlıklardan elde edilen gelirleri ekonominin ihtiyaçları için kullanırız" diye konuştu.