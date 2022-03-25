Rusya’dan balistik füze hamlesi! Rus komutan duyurdu

Rusya ordusu, İskender balistik füzeleriyle Ukrayna topraklarını hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 30. günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Maksim" adıyla tanıtılan bir Rus komutan, "Yabancı lejyonların bulunduğu üsse ve binaya balistik füze isabet etti. Yüksek patlayıcılı ve delici başlık kullanılan füzeler ile 60 metre uzunluğundaki düşman binası tamamen yıkıldı" dedi.

"BU SİLAHLARI YOK ETMEK İMKANSIZ"

Aleksey adı verilen başka bir Rus komutan ise, "Görevimiz hedefi balistik füzeyle vurmaktı. Bu silahları yok etmek neredeyse imkansız. Düşmanın füze savunma sistemlerini alt ediyor. Füzenin ilerlediği sırada onu durdurabilecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.