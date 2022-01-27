Rusya’dan ABD’ye Ukrayna yanıtı: Putin karar verecek

Rusya Ukrayna gerilimi tırmanırken taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan çok sert açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz" açıklamalarına tepki gösteren Lavrov," Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.
GERÇEKLE BAĞINI KAYBETTİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz" açıklamasına yönelik açıklama yaptı. Lavrov, "Gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" dedi.
Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, "Stoltenberg'in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU"
Lavrov, batının yaptığı açıklamaların 'histerik' olduğunu ifade ederek, "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, 'Onları cezalandıracağız', 'Saldıracaksınız', 'Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi."
"Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.
Dün ABD'nin Rusya'ya gönderdiği yazılı açıklamaya ise, "Temel konularda ABD'den olumlu cevap yok. ABD'nin önerileriyle ilgili atılacak adımlara Putin karar verecek." yanıtı verildi.