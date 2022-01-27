Rusya’dan ABD’ye Ukrayna yanıtı: Putin karar verecek

Rusya Ukrayna gerilimi tırmanırken taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan çok sert açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz" açıklamalarına tepki gösteren Lavrov," Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.