Rusya'dan Batı'ya gözdağı! Putin "Dünyada benzeri yok ve uzun bir süre olmayacak" diyerek açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki yüksek askeri eğitim tesislerindeki mezuniyet törenine katılan Putin Batı'ya adeta gözdağı verdi. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri ile gerilim sürerken Putin 'yenilmez' olarak niteledikleri Sarmat hipersonik füzeleri için tarih verdi.
Daha önce Rusya'nın İngiltere'yi açık açık tehdit ettiği silah ile ilgili Putin'den flaş açıklamalar geldi. Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini belirten Putin 'Şeytan 2'nin konuşlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi.
RAKİPSİZ OLACAĞIZ
S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz olacağız" dedi. Rusya'nın yeni test edilen 10 veya daha fazla nükleer savaş başlığı ve tuzak taşıyabilen SARMAT kıtalararası balistik füzelerinin yıl sonuna kadar göreve başlayacağını da sözlerine ekledi.
Putin Sarmat kıtalararası füzesinin testlerini başarı ile tamamlandığını belirterek tarih verdi. Putin füzelerin yıl sonuna kadar savaş görevine getirilmesinin planlandığını dile getirdi.
"DÜNYADA BENZERİ YOK VE UZUN BİR SÜRE OLMAYACAK"
18.000 km menzilde çalışabilen ve dünya çapındaki hedefleri vurabilmesini sağlayan sıvı yakıtlı bir roket olan SARMAT RS-28 füzesi ile ilgili bilgi veren Putin, SARMAT'ın en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelme yeteneğine sahip oldğunu belirtti. "Dünyada benzeri yok ve uzun bir süre olmayacak." dedi.
"ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN 500 FÜZE GEREKLİ"
Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.