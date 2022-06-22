Rusya'dan Batı'ya gözdağı! Putin "Dünyada benzeri yok ve uzun bir süre olmayacak" diyerek açıkladı

"DÜNYADA BENZERİ YOK VE UZUN BİR SÜRE OLMAYACAK"

18.000 km menzilde çalışabilen ve dünya çapındaki hedefleri vurabilmesini sağlayan sıvı yakıtlı bir roket olan SARMAT RS-28 füzesi ile ilgili bilgi veren Putin, SARMAT'ın en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelme yeteneğine sahip oldğunu belirtti. "Dünyada benzeri yok ve uzun bir süre olmayacak." dedi.